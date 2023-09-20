Франция и ФРГ продолжат работу по созданию совместного танка MGCS

Министры обороны двух стран заявили, что Париж и Берлин сохраняют проект открытым для участия других европейских государств

ПАРИЖ, 20 сентября. /ТАСС/. Германия и Франция продолжат разработку танка в рамках программы наземной боевой системы MGCS, несмотря на планы по созданию танка нового поколения с участием фирм из ФРГ, Испании, Италии и Швеции. Об этом заявили в интервью газете Le Monde министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню и министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"Да, существует европейский проект по разработке современного танка [ФРГ, Испании, Италии и Швеции]. Однако этот проект был начат не государствами, а частными компаниями из оборонной отрасли, - сказал Писториус. - Мы не рассматриваем этот проект как альтернативу MGCS. Мы с Себастьеном Лекорню твердо намерены продолжить проект MGCS и заложить основы одной из самых современных бронетанковых систем в мире".

Он добавил, что Франция и Германия сохраняют проект открытым для участия других европейских государств. Комментируя разногласия, возникшие между французской Nexter и германскими Rheinmetall и KMW, глава германского оборонного ведомства подчеркнул, что, хотя промышленники сами ставят перед собой задачи в рамках проекта, именно правительства двух стран "задают темп" и принимают решения по этапам его реализации.

Данная боевая машина будет рассчитана "на 30-40 или даже 50 лет" эксплуатации, отметил он. "В случае с MGCS речь идет не просто о преемнике немецкого Leopard или французского Leclerc, а, конечно, об определении системы вооружений нового поколения с серьезными технологическими прорывами, - сказад он. - В четверг в Эврё [на севере Франции] мы проведем политическое обоснование оперативных требований, высказанных штабами наших двух армий. Это позволит нам определить основные зоны ответственности за огневую мощь, связь и прочее".

Комментируя сроки принятия на вооружение нового танка, французский министр заявил лишь, что стороны определят график, исходя из собственных потребностей по замене вооружений, учитывая, что ФРГ сейчас поставляет танки Leopard на Украину, а Франция проводит модернизацию своих Leclerc для сохранения их в строю до 2040 года. "График поставок MGCS должен соответствовать окончанию сроков эксплуатации Leopard и Leclerc. В новом французском законе о военном планировании [2024-2030 годы] на этот проект уже выделено почти полмиллиарда евро", - уточнил он.