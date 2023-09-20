Консерваторы ФРГ перепутали здание Бундестага с бывшим дворцом президента Грузии

Газета Bild отметила, что оба здания имеют похожую форму - стеклянные купола и передние фасады с колоннами

БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. Крупнейшая оппозиционная партия Германии - Христианско-демократический союз (ХДС) - выпустила агитационный ролик, в котором среди кадров показана бывшая резиденция президента Грузии в районе Авлабари в Тбилиси.

Как пишет газета Bild, авторы, по всей видимости, хотели продемонстрировать историческое здание рейхстага (там сейчас проходят заседания парламента ФРГ), но перепутали его с дворцом в грузинской столице. Оба здания в действительности имеют похожую форму - стеклянные купола и передние фасады с колоннами. Однако разница между ними очевидна.

"Мне хотелось бы знать, не был ли задействован тут искусственный интеллект!" - заметила депутат Бундестага от фракции Левой партии Анке Домшайт-Берг в социальной сети X (ранее Twitter). "Доброе утро из Тбилиси", - написал другой парламентарий - Юлиан Пальке ("Зеленые").

ХДС опубликовал видео во вторник. В этот день партия также представила новый дизайн своего логотипа, на котором буквы CDU черного цвета (ранее были красного цвета) изображены на бирюзовом фоне.