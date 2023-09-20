Спикер парламента и глава МИД Абхазии поздравили Южную Осетию с Днем Республики

Лаша Ашуба заявил, что "в основе отношений между Абхазией и Южной Осетией - глубокая дружба, уважение, взаимопонимание и поддержка"

СУХУМ, 20 сентября. /ТАСС/. Спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба и министр иностранных дел Инал Ардзинба поздравили своих югоосетинских коллег Алана Алборова и Ахсара Джиоева с Днем Республики, выразив уверенность, что абхазо-югоосетинское сотрудничество будет крепнуть и в дальнейшем.

"Вектор развития, выбранный югоосетинским народом 20 сентября 1990 года, во многом определил ход современной истории вашей республики. За прошедшие годы Республика Южная Осетия преодолела немало испытаний и отстояла независимость благодаря сплочению, героизму и стойкости народа. Сегодня Республика Южная Осетия в статусе независимого, международно признанного государства реализует свои задачи во внутренней и внешней политике, демонстрирует динамику своего развития", - говорится в телеграмме Ашубы председателю парламента Южной Осетии.

Спикер парламента Абхазии подчеркнул, что "в основе отношений между Абхазией и Южной Осетией - глубокая дружба, уважение, взаимопонимание и поддержка", и что в Абхазии всегда помнят о подвиге югоосетинских добровольцев, погибших за свободу абхазского народа.

"Южная Осетия успешно идет по пути укрепления своей государственности, социально-экономического развития. Традиционно крепкие дружественные отношения между Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия планомерно развиваются. Уверен, что базирующееся на прочной основе взаимоуважения, взаимопонимания и доверия двустороннее абхазо-югоосетинское сотрудничество будет крепнуть и в дальнейшем", - говорится в поздравлении главы МИД Абхазии на имя Джиоева. Ардзинба пожелал югоосетинскому коллеге и всем сотрудникам МИД Южной Осетии дальнейших успехов и благополучия.

Южная Осетия 20 сентября отмечает национальный праздник - 33-ю годовщину провозглашения Республики. В этот день в 1990 году Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял декларацию о государственном суверенитете Юго-Осетинской советской демократической республики (ЮОСДР) в составе СССР, декларацией также утверждался "государственный суверенитет как верховенство, самостоятельность и полнота государственной власти в границах ее территории, правомочность ее законов, независимость республики во внешних отношениях".