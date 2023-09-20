20 сентября, 10:54

В парламенте Грузии подрались депутаты

Конфликт произошел между оппозиционером Георгием Вашадзе и представителем правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Заркуа

ТБИЛИСИ, 20 сентября. /ТАСС/. Депутаты парламента Грузии оппозиционер Георгий Вашадзе и представитель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Заркуа подрались в законодательном органе. Кадры драки распространили местные телеканалы.

Потасовка случилась после того, как Вашадзе был удален из зала заседаний, где оппозиция попыталась прервать выступление министра культуры и спорта Теи Цулукиани. Вашадзе, возглавляющий партию "Стратегия Агмашенебели", захотел вернуться в зал, но ему помешала охрана, после чего часть оппозиции попыталась помешать интервью главы правящей партии Ираклия Кобахидзе.

Вашадзе и Заркуа вступили в словесную перепалку, после чего начали наносить друг другу удары. Их разняли. Также произошел конфликт между другими парламентариями, находившимися на месте. 

Теги:
Грузия
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