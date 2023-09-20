Власти Южной Кореи подозревают 17 солдат США в покупке наркотиков

По данным Yonhap, 24-летний военнослужащий обвиняется в ввозе в страну 350 мл "синтетической марихуаны" в период с февраля по май, для этих целей он использовал почту американского воинского контингента

СЕУЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Полиция Республики Корея арестовала одного военнослужащего американского контингента на юге Корейского полуострова (USFK) по обвинению в ввозе из США запрещенных наркотических веществ, дело в отношении еще 17 американских солдат направлено в прокуратуру. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации агентства, 24-летний военнослужащий обвиняется в ввозе в страну 350 мл "синтетической марихуаны" в период с февраля по май 2023 года, для этих целей он использовал почту американского воинского контингента. Yonhap поясняет, что правонарушитель, вероятно, надеялся выдать наркотики за жидкость для электронных сигарет.

По версии следствия, он употреблял, продавал или распространял запрещенные вещества в основном среди коллег, расквартированных в городах Пхёнтэк и Тондучхон. Помимо него, были арестованы еще две женщины, не состоящие на военной службе.

Полиция также подозревает еще 17 американских солдат в причастности к приобретению или продаже запрещенного вещества. Они не были задержаны, но их дело направлено в прокуратуру, указывает агентство. Кроме того, правоохранительные органы изъяли доходы от продажи наркотиков на сумму $12 850 и 80 мл запрещенного вещества.

За ввоз в страну запрещенных веществ нарушителям грозит от пяти лет тюрьмы. За употребление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет или штраф.