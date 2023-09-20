Ван И заверил Путина в готовности Китая к расширению взаимодействия с Россией

Министр иностранных дел КНР передал российскому лидеру "искренний привет и добрые пожелания" от председателя КНР Си Цзиньпина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай несут особую ответственность за положение дел в мире в нынешних условиях, когда происходит ускоренное движение к многополярности. Об этом заявил член Политбюро Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, заверив, что Пекин намерен продолжать и расширять взаимодействие с Москвой.

"Современный мир переживает тектонические сдвиги, перед лицом меняющейся турбулентной международной ситуации ускоренными темпами разворачивается процесс многополярности мира, наблюдается тенденция антиглобализации", - констатировал Ван И. По его словам, "Россия и Китай как постоянные члены Совбеза ООН стремятся к миру, развитию". "На наши плечи возложена важная ответственность", - указал Ван И.

Китайский министр проинформировал президента РФ о встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, когда был проведен очередной раунд двусторонних консультаций по стратегической безопасности, а также переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "Мы достигли ряда важных договоренностей", - сказал он. "Как бы не изменилась международная конъюнктура, Китай готов <…> с российской стороной продолжать укреплять взаимное доверие и деловое сотрудничество, укреплять координацию на международной арене, совместно защищать наши общие интересы, содействовать международной справедливости", - подчеркнул Ван И.

Министр иностранных дел КНР передал российскому лидеру "искренний привет и добрые пожелания" от председателя КНР Си Цзиньпина. Он отметил, что на нынешней встрече готов обсудить планы участия глав российского государства в форуме "Один пояс - один путь", который пройдет в Китае в октябре.