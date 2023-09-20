В Таиланде экс-депутату запретили заниматься политикой из-за неуважения к монархии

Оскорбление членов королевской семьи в Таиланде является преступлением

БАНГКОК, 20 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Таиланда пожизненно запретил бывшему депутату парламента Пханнике Ванит баллотироваться на выборах и занимать политические должности из-за демонстрации неуважения к монархии. Об этом сообщил телеканал Thai PBS.

Ванит в 2019 году была избрана депутатом от оппозиционной партии "Будущее вперед", которая впоследствии была распущена и переформатирована в "Движение вперед".

Суд признал бывшего депутата виновной в распространении в социальных сетях фотографий, нарушающих этические нормы и демонстрирующих неуважение к институту монархии.

Оскорбление членов королевской семьи в Таиланде является преступлением. 112-я статья местного Уголовного кодекса предусматривает наказание за подобные действия вплоть до тюремного заключения на срок до 15 лет.