20 сентября, 11:52

Новый посол ЕС приступила к работе в Киеве

Представительница Словакии Катарина Матернова была назначена послом ЕС на Украине в апреле

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Новый руководитель представительства Евросоюза в Киеве Катарина Матернова вручила верительные грамоты в украинском МИД. Об этом говорится в сообщении на странице посольства в социальной сети X (ранее Twitter).

"Через несколько часов после прибытия в Киев новоназначенный посол ЕС Матернова вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел [Евгению] Перебийнису", - отмечается в сообщении. В нем подчеркивается, что представительство и его глава "будут работать над углублением крепкого партнерства Украины и ЕС в решающее время".

Ранее посольство Евросоюза возглавлял эстонский дипломат Матти Маасикас. Представительница Словакии Катарина Матернова была назначена послом ЕС на Украине в апреле этого года.

Матернова ранее занимала пост заместителя главы генерального директората Европейской комиссии по вопросам соседства и расширения (DG NEAR) и руководила группой поддержки Украины, созданной при Еврокомиссии для реализации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. До этого Матернова работала во Всемирном банке и была советником в правительстве Словакии. 

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