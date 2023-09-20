Киев обсуждает с западными компаниями локализацию производства машин разминирования

Как указал замначальника главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Минобороны Украины полковник Олег Шуварский, речь идет прежде всего о машинах MV-10, Bozena-4 и Bozena-5

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Минобороны Украины проводит переговоры о локализации производства машин разминирования двух европейских компаний. Об этом сообщил замначальника главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности ведомства полковник Олег Шуварский.

"Министерство обороны Украины ведет переговоры с хорватской DOK-ING и словацкой Way Industries по локализации производства машин механизированного разминирования на Украине", - приводятся его слова в Telegram-канале медийной площадки украинского Минобороны Military Media Center. Как указал Шуварский, речь идет прежде всего о машинах MV-10, Bozena-4 и Bozena-5.

Параллельно Минобороны и Минэкономики проводят сертификацию украинских образцов машин разминирования, которые будут производиться на отечественных предприятиях. "Сейчас есть многие [украинские] производители, которые пытаются изготовить машины механизированного разминирования. Но они не отвечают требованиям безопасности, что приводит к нарушению правил безопасности и жертвам среди гражданского населения", - проинформировал Шуварский.

Полковник добавил, что операторам противоминной деятельности необходимо 64 машины, тогда как сейчас в их распоряжении более 20 механизированных комплексов.