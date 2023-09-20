Представители партии "Шор" намерены участвовать в местных выборах, несмотря на запрет КС

Голосование состоится 5 ноября

КИШИНЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Представители оппозиционной партии "Шор" намерены участвовать в предстоящих 5 ноября в Молдавии местных выборах, несмотря на запрет организации Конституционным судом (КС). Об этом заявил ее лидер Илан Шор.

"Никто не сможет помешать нашей команде участвовать в выборах и выполнять обещания развивать населенные пункты в стране", - написал Шор в Telegram-канале.

По его словам КС принимает решения "только в пользу власти и против демократии" и выразил уверенность, что руководство Молдавии "совершает фатальные ошибки, которые возымеют последствия и за которые придется ответить".

Накануне КС оставил в силе поправки в Избирательный кодекс, которые не разрешают участие в выборах активистам партии "Шор" и других запрещенных политических формирований. Соответствующий вердикт был вынесен на заседании, где рассматривался протест со стороны адвокатов партии "Шор", при этом мнения членов суда разделились поровну. Во время заседания здание пикетировали сотни сторонников партии "Шор", которые обвинили в диктатуре контролирующую парламент проевропейскую Партию действия и солидарности, а также президента страны Майю Санду. Лидеры оппозиции заявили, что запрет нарушает положения конституции, которая гарантирует гражданам право избирать и быть избранными.

В июне КС поддержал запрос правительства о запрете деятельности партии "Шор", которая выступает организатором массовых акций протеста. В нем Министерству юстиции предписано создать комиссию по ликвидации партии и исключению ее из регистра. Депутаты "Шор" сохранили мандаты в парламенте, но фракция партии была расформирована. Позже парламент республики внес поправки в Избирательный кодекс, которые запрещают участие в выборах членам исполнительных органов партии "Шор", а также лицам, занимавшим выборные должности или состоявшие в избирательных списках. Он коснется свыше 600 человек.

На выборах 2021 года в 101-местный парламент Молдавии прошли пять представителей партии "Шор". Оппозиция оспорила запрет в КС, а также обратилась в Европейский суд по правам человека.