Лула да Силва заявил об отсутствии особых ожиданий в связи со встречей с Зеленским

Президент Бразилии сообщил о готовности обсудить вопросы, интересующие его украинского коллегу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва будет готов обсудить вопросы, интересующие его украинского коллегу Владимира Зеленского, на встрече с ним. Так бразильский лидер ответил на вопрос об ожиданиях от предстоящего сегодня диалога.

"Это будет разговор двух президентов, у каждого свои проблемы и свое видение", - цитирует Лулу да Силву газета Folha de S.Paulo. "Буду говорить с ним о проблемах, которые он захочет обсудить со мной", - добавил президент Бразилии по возвращении в гостиницу, где он остановился в ходе визита в Нью-Йорк для участия в открытии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По информации издания, Лула да Силва намерен напомнить Зеленскому о бразильской инициативе урегулирования ситуации на Украине - создании группы посредников из пяти государств, которые не участвуют напрямую в конфликте на востоке Европы.

Ранее главы государств общались только по телефону. В мае украинский и бразильский лидеры присутствовали на саммите Группы семи в Хиросиме, однако тогда им не удалось провести встречу, на которую, по словам Лулы да Силвы, Зеленский не явился. По признанию президента южноамериканской республики, его отношение к ситуации на востоке Европы не изменило выступление его украинского коллеги на расширенной встрече "семерки".

С момента вступления в январе на пост президента Лула да Силва отмечал, что Россия является гарантом долгосрочного мира во всем мире. Он уже выступал с инициативой разработать новый международный формат для создания возможности диалога между Москвой и Киевом. Президент Бразилии также говорил, что готов при необходимости выступить посредником для проведения прямых переговоров между российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Киев в свою очередь приглашает Бразилиа к взаимодействию по так называемой формуле мира Зеленского.