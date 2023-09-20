Рада после скандала открыла доступ к реестру деклараций чиновников

Она одобрила вето президента Владимира Зеленского и исправила закон о возобновлении электронного декларирования

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Верховная рада повторно приняла законопроект о возобновлении декларирования госслужащих и открыла доступ к реестру деклараций сразу, а не через год. Изменения были внесены после вето президента Украины Владимира Зеленского, сообщил депутат Ярослав Железняк.

"Рада одобрила вето президента и исправила закон о возобновлении электронного декларирования, - написал он в своем Telegram-канале. - Изменения предусматривают сразу открытие деклараций".

Оппозиционные политики еще при прошлом голосовании предлагали открыть доступ к декларациям сразу, однако большинство в парламенте принадлежит пропрезидентской партии "Слуга народа" и законопроект был принят с нормой о закрытии реестра. Сам Зеленский наложил вето на законопроект лишь после того, как закрытие деклараций еще на год вызвало в украинском обществе большой резонанс. В этой связи Железняк иронично подметил, что изменения в идеологии произошли в течение всего двух недель.

5 сентября Верховная рада уже принимала законопроект о возобновлении декларирования, которое было приостановлено в прошлом году после введения военного положения. Возобновить процедуру как одну из мер противодействия коррупции требовали от Киева западные партнеры. Однако перед голосованием во втором чтении выяснилось, что доступ к реестру будет закрыт еще на год. Кроме того, под декларирование не попадают советники офиса президента Украины. В тот же день на сайте Зеленского была зарегистрирована петиция с призывом наложить вето на законопроект. Уже в течение двух часов она набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов. Несмотря на это, жители Украины продолжали ставить под петицией свои подписи, в результате она набрала рекордное количество голосов - более 83 тыс. 12 сентября Зеленский наложил вето на закон. После этого депутаты от партии "Слуга народа" начали писать в социальных сетях, что решение президента правильное и своевременное, хотя сами голосовали за закрытие реестра деклараций.