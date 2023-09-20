СМИ: Саудовская Аравия и Сирия могут вскоре возобновить работу посольств

По данным газеты Al-Akhbar, стороны уже согласовали кандидатуры дипломатов, которые будут работать в посольствах в Эр-Рияде и Дамаске

ДУБАЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Саудовская Аравия и Сирия согласовали кандидатуры дипломатов, которые будут работать в посольствах в Эр-Рияде и Дамаске, и могут вскоре возобновить работу дипломатических представительств. Об этом сообщила газета Al-Akhbar со ссылкой на источники.

"Все процедуры, связанные с согласованием кандидатур дипломатов завершены", - заявил неназванный собеседник издания. Согласно информации источников Al-Akhbar, "возможно, вскоре" Саудовская Аравия и Сирия направят дипломатов в Эр-Рияд и Дамаск и возобновят работу посольств.

Ранее Саудовская Аравия отказалась назначить посла королевства в Сирии и отвергла кандидатуры дипломатов, предложенных Дамаском для назначения в сирийское посольство в Эр-Рияде, утверждает Al-Akhbar. Этот шаг, пишет издание, указывал на сложности при нормализации отношений между двумя странами.

После начала гражданской войны в Сирии большинство арабских стран, не добившись уступок от Дамаска в пользу оппозиции, отозвали своих послов и присоединились к экономическому бойкоту республики. Катар, Саудовская Аравия и несколько других государств в период конфликта оказывали финансовую и военную помощь вооруженным формированиям, выступившим против сирийского правительства. Некоторые страны, в том числе Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Оман, возобновили работу своих дипломатических миссий в Дамаске. В начале мая МИД Саудовской Аравии объявил о решении возобновить деятельность своего дипломатического представительства в Дамаске в свете нормализации отношений республики с другими арабскими странами.

19 мая президент Сирии Башар Асад впервые с 2010 года принял участие в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), который проходил в городе Джидда. Незадолго до этого Совет ЛАГ принял решение вернуть Сирии полноправное членство в региональной организации, которое было приостановлено в ноябре 2011 года.