Моди пригласил Байдена посетить Индию в январе 2024 года

Приглашение передали во время встречи двух лидеров на полях саммита "Большой двадцатки"

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил американского президента Джо Байдена на празднование Дня Республики в январе 2024 года. Об этом сообщил посол США в Нью-Дели Эрик Гарсетти.

Приглашение было передано во время встречи двух лидеров на полях саммита "Большой двадцатки", который прошел 9-10 сентября в Нью-Дели, передает слова дипломата агентство ANI. Оно не приводит других подробностей.

Если поездка состоится, то это будет третий обмен визитами между двумя странами менее чем за год. Моди посетил Вашингтон в июне 2023 года, в сентябре Байден был в Нью-Дели на мероприятиях G20.

26 января в Индии отмечается национальный праздник День Республики. В этот день в столице страны проводится военный парад, на который традиционно приглашают иностранного лидера в качестве почетного гостя.