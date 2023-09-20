20 сентября, 13:06

Моди пригласил Байдена посетить Индию в январе 2024 года

Приглашение передали во время встречи двух лидеров на полях саммита "Большой двадцатки"

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил американского президента Джо Байдена на празднование Дня Республики в январе 2024 года. Об этом сообщил посол США в Нью-Дели Эрик Гарсетти.

Приглашение было передано во время встречи двух лидеров на полях саммита "Большой двадцатки", который прошел 9-10 сентября в Нью-Дели, передает слова дипломата агентство ANI. Оно не приводит других подробностей.

Если поездка состоится, то это будет третий обмен визитами между двумя странами менее чем за год. Моди посетил Вашингтон в июне 2023 года, в сентябре Байден был в Нью-Дели на мероприятиях G20.

26 января в Индии отмечается национальный праздник День Республики. В этот день в столице страны проводится военный парад, на который традиционно приглашают иностранного лидера в качестве почетного гостя. 

Теги:
СШАИндияМоди, НарендраБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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