В Польше заявили, что встречу Дуды с Зеленским на ГА ООН организовать пока не удается

Как сообщил министр канцелярии польского президента Марчин Пшидач, причиной стал перенос выступления лидера республики

ТАСС, 20 сентября. Встречу президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Анджея Дуды, которая должна состояться на полях проходящей в Нью-Йорке сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, организовать пока не удается. Об этом заявил в эфире Польского телевидения министр канцелярии Дуды, руководитель бюро международной политики Марчин Пшидач.

По его словам, встречу Дуды и Зеленского планировалось провести во вторник после обеда. "Но из-за затянувшихся выступлений [на ГА ООН] президентов Бразилии и США [Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Джо Байдена] время выступления Анджея Дуды передвинулось. Из-за этого организовать эту двустороннюю встречу [с Зеленским] не получилось", - пояснил Пшидач. "На данный момент другое временное окно для встречи не запланировано", - указал он.

Ранее об отмене встречи Дуды и Зеленского сообщила газета Rzeczpospolita. Издание полагает, что этот диалог должен был иметь важное значение в свете ситуации вокруг эмбарго на поставки украинского зерна.

15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины, но потребовала от Киева представить до 18 сентября план предотвращения искажений рыночной конъюнктуры в странах ЕС. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. В связи с этим Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию.

Ранее на брифинге после выступления на сессии ГА ООН Дуда напомнил Киеву, намеревающемуся судиться с Варшавой из-за эмбарго на поставки зерна, что транзит оружия и гуманитарной помощи на Украину осуществляется через Польшу.