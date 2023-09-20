Посла Украины в Польше вызвали в МИД республики

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский передал ему "решительный протест польской стороны по отношению к формулировкам, которые были озвучены президентом Зеленским на ГА ООН"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Посол Украины в Польше Василий Зварыч был вызван в МИД республики из-за высказываний украинского президента Владимира Зеленского о блокаде поставкок зерна в Евросоюз. Об этом сообщается на сайте польского внешнеполитического ведомства.

"20 сентября в срочном порядке в МИД был вызван посол Украины в Польше В. Зварыч". - сказано в сообщении. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский передал ему "решительный протест польской стороны по отношению к формулировкам, которые были озвучены президентом Зеленским на ГА ООН".

Зеленский на Генассамблее ООН обвинил ограничивающие поставки украинского зерна страны ЕС в том, что они превращают этот вопрос в триллер и этим якобы помогают России. В Варшаве считают, что подобные заявления несправедливы по отношению к стране, которая так много помогает Украине.

Как указал Яблоньский, "давление на Польшу на многосторонних форумах или направление жалоб в международные трибуналы не являются подходящими методами разрешения споров между двумя странами". "Эти действия не будут эффективны в отношении Польши, поскольку шаги польского правительства направлены на защиту интересов польских фермеров, соответствуют национальному праву, праву ЕС и международному праву", - отметил он.

Заместитель министра Яблонский выразил надежду, что "как политика, проводимая украинскими властями, так и их публичные заявления будут отражать реальный характер польско-украинских отношений, как нынешних, так и исторических, с учетом беспрецедентной помощи, оказываемой Польшей и поляками украинскому народу и украинскому государству".

15 сентября Еврокомиссия не продлила действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз зерна из этой страны. Киев подал жалобу во Всемирную торговую организацию. Президент Польши Анджей Дуда, комментируя журналистам острую реакцию Киева, призвал украинских партнеров помнить, что через Польшу осуществляется транзит на Украину оружия и гуманитарной помощи.