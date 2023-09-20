Финляндия начала строительство военной базы для истребителей F-35

Как сообщила телерадиокомпания Yle, ожидается, что база будет полностью готова к 2027 году

СТОКГОЛЬМ, 20 сентября. /ТАСС/. Финляндия начала строить военную базу в Рованиеми для заказанных у США истребителей F-35. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

По ее данным, подготовительные работы начались в июне, а само строительство стартовало в сентябре. Ожидается, что база будет полностью готова к 2027 году.

Как уточняет Yle, база будет включать в себя помещения для техобслуживания и хранения истребителей, обучения пилотов ВВС Финляндии, а также аэродромную инфраструктуру. Помимо строительства планируется проведение работ по реконструкции уже существующих построек, которые оцениваются примерно в €150 млн.

Телерадиокомпания уточняет, что первые F-35 прибудут в Рованиеми в 2026 году. ВВС Финляндии планируют эксплуатировать эту модель до 2060-х годов.

Ранее Хельсинки заказал 64 истребителя F-35 у американской компании Lockheed Martin для замены Boeing F/A-18C/D Hornet, которые будут сняты с вооружения в 2030-х годах.