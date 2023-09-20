Макрон и Карл III зажгли огонь у могилы неизвестного солдата в Париже

Памятную церемонию завершил пролет над Елисейскими полями пилотажных групп Patrouille de France и Red Arrow

ПАРИЖ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и король Великобритании Карл III возглавили памятную церемонию у могилы Неизвестного солдата под Триумфальной аркой в Париже. Трансляцию церемонии вела пресс-служба Елисейского дворца в соцсети X (ранее Twitter).

Свой первый визит во Францию в статусе короля Карл III начал с символической церемонии зажжения вечного огня под Триумфальной аркой. Под гимны двух государств лидеры провели смотр войск, выстроившихся по периметру площади Звезды - Шарля де Голля. Завершил церемонию пролет над Елисейскими полями пилотажных групп Patrouille de France и Red Arrows.

К месту проведения памятной церемонии монарх прибыл в сопровождении своей жены Камиллы на специально доставленном для него автомобиле Rolls Royce в сопровождении охраны и эскорта на мотоциклах. В то время как первая встреча с Макроном в рамках визита состоялась лишь у Триумфальной арки, в аэропорту Орли монаршую чету у трапа самолета встретила премьер-министр Франции Элизабет Борн.

© Александр Васильев/ ТАСС

По завершении церемонии президент и король покинули площадь на автомобилях французской марки DS из гаража Елисейского дворца с установленными на них флагами двух стран. В одном ехали Макрон и Карл III, в другом их жены. Лидеры приветствовали собравшихся вдоль Елисейских полей граждан, высунувшись из люка на крыше авто. Кортеж передвигался по улице в сопровождении полицейских автомобилей, мотоциклистов и конных гвардейцев.

Безопасность этого мероприятия, а также всех остальных мероприятий, намеченных на среду, включая торжественный прием в Версале, обеспечивают 8 тыс. полицейских и жандармов, уточняет газета Le Parisien. Кроме того, монарха сопровождают и агенты королевской службы безопасности.

Как сообщала ранее радиостанция Europe 1, на крышах домов в Париже в день визита дежурят снайперы, также развернуты значительные силы противодействия несанкционированным полетам беспилотных летательных аппаратов. Усилены меры безопасности возле британских дипучреждений, в районе Елисейских полей, как убедился корреспондент ТАСС, полиция досматривает личные вещи людей, пришедших посмотреть на прибытие лидеров.

Британский монарх и его жена королева Камилла пробудут во Франции три дня при усиленных мерах безопасности. Программа визита, как сообщила газета Ouest-France, не претерпела больших изменений по сравнению с той, осуществить которую весной помешала волна протестов в республике против пенсионной реформы. Программу дня в среду завершит ужин, который Макрон и его жена дадут в честь британской королевской четы в исторической резиденции французских королей в Версальском дворце.