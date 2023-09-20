Азербайджан сообщил о разработке плана интеграции армян Карабаха

БАКУ, 20 сентября. /ТАСС/. Азербайджана подготовил план интеграции армянского населения Карабаха, заявил на брифинге в Баку помощник президента страны Хикмет Гаджиев.

"Соответствующие государственные структуры разработали план широкой социально-экономической интеграции армянского населения Карабаха", - подчеркнул Гаджиев.

Он добавил, что эта интеграция - внутреннее дело Азербайджана, но в Баку готовы изучить гуманитарные потребности армянского населения региона. "Мы готовы к переговорам", - отметил Гаджиев.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Жители Еревана вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в произошедшем.

Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке с 12:00 мск антитеррористических мероприятий в Карабахе. В администрации президента Азербайджана сообщили, что 21 сентября в азербайджанском городе Евлах состоится встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".