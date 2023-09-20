Посол КНР выразил надежду на активное участие России в форуме "Один пояс - один путь"

Как заявил чрезвычайный посланник и полномочный министр посольства Китая в РФ Сунь Вэйдун, мероприятие станет важной площадкой "для дальнейшего содействия российско-китайским отношениям и объединения мощных сил международного сообщества для защиты международной справедливости"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Китай надеется на активное участие России в форуме "Один пояс - один путь", который пройдет в октябре. Об этом заявил чрезвычайный посланник и полномочный министр посольства КНР в РФ Сунь Вэйдун.

"Китайская сторона направила сердечное приглашение российской стороне и надеется на активное участие наших российских друзей", - сказал он на презентации портала, посвященного китайской инициативе "Один пояс - один путь".

"Убежден, что форум будет важной площадкой для дальнейшего содействия российско-китайским отношениям и объединения мощных сил международного сообщества для защиты международной справедливости", - добавил Сунь Вэйдун.

Дипломат отметил, что российское руководство неоднократно выступало с поддержкой инициативы "Один пояс - один путь", подчеркнул высокий уровень отношений между Москвой и Пекином. "Китайско-российские отношения достигли исторического пика. Значительно укрепляются стратегические взаимоотношения двух стран, постоянно расширяется сотрудничество по всем направлениям", - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить форум.

Инициативу "Один пояс - один путь" в 2013 году выдвинул Си Цзиньпин, она символически воссоздает древний Шелковый путь. Ее цель - выход Китая на рынки Центральной Азии, Ближнего Востока, Европы, Африки и других регионов, а также активизация международных торгово-инвестиционных проектов с участием большего числа стран и использование капитала заинтересованных государств. К инициативе уже присоединились более 150 стран и международных организаций.