Reuters: преступные группировки в Гаити планируют свержение правительства

Один из наиболее влиятельных лидеров банд Джимми Шеризье заявил агентству, что группировки рассматривают насильственные способы борьбы

ГАВАНА, 20 сентября. /ТАСС/. Ряд вооруженных преступных группировок Гаити планируют свержение правительства премьер-министра республики Ариэля Анри. Об этом в среду сообщает агентство Reuters.

Один из наиболее влиятельных лидеров банд Джимми Шеризье заявил агентству, что группировки рассматривают насильственные способы борьбы. "Мы начинаем борьбу за то, чтобы любым способом свергнуть правительство Ариэля Анри, - сказал он. - Наша борьба будет с применением оружия". По его словам, также ожидаются выступления во всех районах, которые неподконтрольны властям.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились в Гаити после убийства в июле 2021 года президента страны Жовенеля Моиза и землетрясения в августе того же года, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек. По сведениям телеканала Telesur, банды контролируют более 80% территории столицы и консолидируются в других регионах страны.

Ранее глава МИД Кении Альфред Мутуа сообщил, что африканская республика по просьбе группы стран "Друзья Гаити" согласилась положительно рассмотреть вопрос о том, чтобы возглавить многонациональные силы на Гаити. Кения обязалась направить в страну 1 тыс. полицейских. Министр указал, что задействует миротворцев после получения мандата от Совета Безопасности ООН и осуществления других конституционных процессов в Кении.