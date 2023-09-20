Президент ЮАР заявил о невыполнении богатыми странами обязательств перед Африкой

По словам Сирила Рамапосы, это углубляет разрыв между глобальным Севером и глобальным Югом

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Международное сообщество не выполнило обязательства в части содействия прогрессу развивающихся стран, в том числе африканских, что ставит на повестку дня необходимость проведения реформы существующей системы международных финансовых организаций. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса, выступая на диалоге высокого уровня по финансированию развития, который прошел в рамках работы 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Согласованная в 2015 году Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года основана на принципе, согласно которому наиболее уязвимые слои населения планеты получат необходимую поддержку, - подчеркнул он. - Однако когда солидарность была необходима больше всего, согласованные международные обязательства не были выполнены. Эта неспособность выполнить обязательства по поддержке развития углубляет разрыв между глобальным Севером и глобальным Югом. Государства с развитой экономикой должны выполнить свои обязательства по выделению не менее 0,7% своего ВВП на помощь развития".

Рамапоса отметил, что решение проблемы развития требует реформы всей существующей международной финансовой архитектуры. "Страны с развивающейся экономикой должны участвовать на условиях равноправия в процессе принятия решений по ключевым вопросам мировой экономики, - заявил президент ЮАР. - Мандаты многонациональных банков развития должны быть пересмотрены с тем, чтобы они могли в большей мере реагировать на потребности развивающихся стран. Эти банки развития должны поддерживать проекты и программы, которые соответствуют приоритетам различных стран. Международная налоговая система должна отражать разнообразные потребности и возможности как развитых, так и развивающихся стран".

Президент ЮАР призвал также решить вопросы задолженности беднейших стран мира. "Кредитные рейтинги развивающихся стран, и в первую очередь африканских, должны основываться на фундаментальных экономических показателях, а не на нынешних субъективных оценках", - заключил он.