В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Речь идет о Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в девяти регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

По данным официального ресурса для оповещения, в 17:02 по местному времени (совпадает с московским) сирены зазвучали в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.

Спустя чуть более получаса в красной зоне оказались Полтавская, Сумская и Харьковская области.

В новость были внесены изменения (18:00 мск) - добавлена информация о действии воздушной тревоги в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.