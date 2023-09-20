СМИ: экс-главу военной разведки ЕС могут лишить звания за хранение документов дома

По информации Yle, сторона обвинения настаивает на лишении Георгия Алафузоффа воинского звания и тюремном заключении сроком год и восемь месяцев

СТОКГОЛЬМ, 20 сентября. /ТАСС/. Бывшего руководителя военной разведки Евросоюза и армии Финляндии, контр-адмирала в запасе Георгия Алафузоффа судят по обвинению в хранении дома секретных служебных документов, ему может грозить лишение звания и тюремный срок. Об этом сообщил финский телерадиоканал Yle.

Финская прокуратура считает, что Алафузофф хранил дома секретные служебные документы в бумажном и электронном виде. Соответствующие материалы были найдены по месту его проживания во время обыска. Сторона обвинения настаивает на лишении экс-главы спецслужбы воинского звания и тюремном заключении сроком год и восемь месяцев. Защита утверждает, что хранение документов было связано с исполнением служебных обязанностей контр-адмиралом.

Алафузофф родился в Хельсинки в семье потомка русских эмигрантов. С 1973 года проходил воинскую службу в рядах армии Финляндии. Окончил академию Генштаба ВС РФ. С 2007 по 2013 год возглавлял финскую военную разведку, с 2013 по 2016 год контр-адмирал руководил военной разведкой ЕС.