20 сентября, 14:14,
обновлено 20 сентября, 14:29
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Глава Евросовета призвал Алиева обеспечить достойное отношение к армянам Карабаха

Шарль Мишель также призвал президента Азербайджана обеспечить доступ для гуманитарной помощи армянскому населению региона

БРЮССЕЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого призвал обеспечить достойное отношение и безопасность для армян Нагорного Карабаха.

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"Сегодня утром призвал президента Алиева по телефону обеспечить полное прекращение огня и безопасное, достойное отношение со стороны Азербайджана к карабахским армянам. Их права человека и безопасность должны быть обеспечены", - написал он в соцсети Х.

Глава Евросовета также призвал Алиева обеспечить доступ для гуманитарной помощи армянскому населению Карабаха. "Доступ необходим для немедленной гуманитарной помощи", - добавил он. 

Теги:
АзербайджанАлиев, Ильхам Гейдар оглыМишель, ШарльСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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