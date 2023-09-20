Нижняя палата парламента Индии приняла законопроект о резервировании 33% мест за женщинами

За эту инициативу проголосовали 454 депутата

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 сентября. /ТАСС/. Нижняя палата парламента Индии (Лок Сабха) проголосовала за законопроект, предоставляющий женщинам 33% мест в ней и законодательных собраниях штатов.

"За законопроект проголосовали 454 депутата, против - два депутата", - сообщил спикер палаты Ом Бирла.

Обсуждение подобного законопроекта продолжалось с перерывами в Индии с 1960-х годов. В 2008 году законопроект о резервировании парламентских мест для женщин был внесен в верхнюю палату (Раджья Сабха) прошлым правительством правившего Объединенного прогрессивного альянса, но тот законопроект не получил поддержки. Сейчас, поскольку правящая Индийская народная партия имеет явное большинство в парламенте, а также существует широкая многопартийная поддержка законопроекта в палате, ожидается, что законопроект будет принят.