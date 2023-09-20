20 сентября, 14:24

Глава Приднестровья осудил власти Молдавии за отказ во въезде ученым из стран СНГ

Вадим Красносельский считает, что "это тупиковая ситуация, которая будет иметь необратимые негативнее последствия для тех, кто это задумывает"

КИШИНЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский осудил действия властей Молдавии, отказавшим во въезде группе ученых из РФ и Центральной Азии для участия в конференции по русскому языку в Тирасполе.

"Молдавские власти видят в русском языке опасность, некое оружие массового поражения, и пытаются с ним бороться - закрывают русские школы, либо, не допуская людей возрастных на данную конференцию, пытаясь ее сорвать. Бороться с языком нельзя. Это тупиковая ситуация, которая будет иметь необратимые негативнее последствия для тех, кто это задумывает. Объяснить действия молдавских властей я просто не хочу, я просто не понимаю", - сказал Красносельский на конференции по русскому языку в госуниверситете Приднестровья.

Власти Молдавии отказали во въезде в страну группе участников конференции "Русский язык как основа межнационального мира", организованной Приднестровским государственным университетом. Как сообщили ранее ТАСС в МИД Приднестровья, в международном аэропорту Кишинева отказ во въезде получили около 20 человек.

Как сообщила пресс-служба пограничной полиции Молдавии, за последние 24 часа в страну не пропустили 46 иностранцев. Сколько среди них человек направлялись в Тирасполь, в ведомстве не уточнили.

Ранее молдавские власти неоднократно отказывали во въезде в республику российским артистам, политологам, ученым, общественным деятелям и журналистам. Отказ объясняли ставшей стандартной для пограничной службы Молдавии формулировкой: не смогли подтвердить цель визита. 

Теги:
РоссияМолдавия
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