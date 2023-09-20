В Баку не видят необходимости в заседании СБ ООН по Карабаху

Как заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, если оно будет созвано, то не станет "ни полезным, ни эффективным"

БАКУ, 20 сентября. /ТАСС/. Баку не видит необходимости в проведении заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Карабахе, заявил на брифинге помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Если подобное заседание будет созвано, то оно не будет ни полезным, ни эффективным. Мы не хотели бы, чтобы эта хрупкая ситуация еще более ухудшилась. То есть необходимости в проведении заседания Совета Безопасности ООН нет", - заявил Гаджиев.

Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе запланировано на 21 сентября, сообщал ранее источник ТАСС во всемирной организации. Как ожидается, встреча пройдет во второй половине дня по времени Нью-Йорка (отстает от московского на восемь часов).

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Жители Еревана вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в произошедшем.

Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке с 12:00 мск антитеррористических мероприятий в Карабахе. В администрации президента Азербайджана сообщили, что 21 сентября в азербайджанском городе Евлах состоится встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".