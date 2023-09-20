Спецслужба Индии раскрыла данные о более 40 связанных с Канадой экстремистах

Национальное агентство расследований страны попросило сообщить информацию об имуществе, активах, бизнесе, которыми владеют эти люди

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 сентября. /ТАСС/. Национальное агентство расследований (National Investigation Agency, NIA) Индии опубликовало информацию о 43 лицах, которые причастны к террористической деятельности и связаны с Канадой. Об этом NIA сообщило в соцсети X (ранее Twitter).

Ведомство разместило фотографии и другие данные подозреваемых. Агентство подчеркнуло, что многие из этих лиц базируются в Канаде или имеют связи в этой стране. "Если у вас есть какая-либо информация об имуществе, активах, бизнесе, которыми владеют они, от их имени или от имени их коллег, друзей и родственников, пожалуйста, сообщите", - написала NIA, указав телефонные номера для передачи таких сведений.

Объявление сделано на фоне обострения напряженности между Индией и Канадой после того, власти североамериканской страны фактически обвинили республику в причастности к убийству Хардипа Сингха Ниджара 18 июня. Нью-Дели неоднократно обвинял Ниджара в сепаратизме и терроризме. 18 сентября Канада заявила о высылке высокопоставленного индийского дипломата, 19 сентября в МИД был вызван канадский посол Кэмерон Маккей, ему объявили о зеркальной мере. Гражданам рекомендовано воздерживаться от поездок в Индию и Канаду.

Индия ранее выражала озабоченность активизацией в Канаде сторонников образования независимого сикхского государства Халистан на территории штата Пенджаб. Нью-Дели добивается от Оттавы запрета деятельности подобных организаций.