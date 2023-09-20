Посол Украины в Польше назвал некорректным сравнение его страны с утопающим

Василий Зварыч предложил польскому руководству решить спор об экспорте зерна на условиях Киева

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Украинский посол в Польше Василий Зварыч назвал некорректными высказывания президента республики Анджея Дуды об Украине и предложил польским властям решить спор об экспорте зерна на условиях Киева. Об этом сообщил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко.

В среду Зварыч был вызван в МИД Польши в связи с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о блокаде поставок зерна в Евросоюз.

"МИД Украины был проинформирован о встрече украинского посла в Варшаве с заместителем министра иностранных дел Польши, - написал Николенко в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). - Во время встречи посол в очередной раз разъяснил позицию Киеву относительно неприемлемости для Украины польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна".

Николенко отметил, что посол также заявил о некорректности сравнения Украины с утопающим, которое сделал президент Польши во время своего визита в Нью-Йорк.

"Призываем наших польских друзей отбросить эмоции, - подчеркнул пресс-секретарь МИД Украины. - Украинская сторона предложила Польше конструктивный путь решения зерновой проблематики. Ожидаем, что наши предложения станут основой для того, чтобы привести диалог в конструктивное русло".

15 сентября Еврокомиссия не продлила действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз зерна из этой страны. Киев подал жалобу во Всемирную торговую организацию. Президент Польши, комментируя журналистам односторонний запрет на ввоз украинского зерна, заметил, что Киев ведет себя как утопающий, отчаянно хватаясь за все возможности, но Варшава имеет право защищать себя от возможного вреда. Зеленский на Генассамблее ООН обвинил страны ЕС, ограничивающие поставки украинского зерна, в том, что они превращают этот вопрос в триллер и этим якобы помогают России.