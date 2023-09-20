Минюст Грузии лишит гражданства подпавшего под санкции США экс-генпрокурора

По окончании процедуры, заключение Агентства развития государственных сервисов передадут президенту Саломе Зурабишвили

ТБИЛИСИ, 20 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции Грузии запустило процедуру лишения гражданства бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе, подпавшего под санкции США, и имеющего также гражданство РФ. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Исходя из интереса общества, распространяем информацию о том, что в Агентстве развития государственных сервисов начато производство о лишении гражданства Грузии Отара Парцхаладзе", - говорится в заявлении.

Как уточняется, по окончании процедуры, заключение агентства будет в кратчайший срок передано президенту Саломе Зурабишвили.

Согласно законодательству Грузии, в случае получения человеком гражданства другой страны, он автоматически теряет грузинское гражданство. Для признания двойного гражданства, он должен обратиться к президенту, однако, как сообщила ранее Зурабишвили, со стороны бывшего генпрокурора не поступало никаких документов. По словам президента, она ожидает от Минюста заключения о лишении Парцхаладзе гражданства, которое немедленно удовлетворит.

Управление по контролю за иностранными активами США 14 сентября расширило санкции в отношении России. В список вошли почти 70 человек, в том числе Парцхаладзе, имеющий гражданства Грузии и РФ. По версии Госдепартамента, он вел деятельность в секторе управления и консультаций в интересах Москвы. Утверждается, что сотрудник ФСБ мог содействовать получению Парцхаладзе гражданства РФ и якобы воздействовал на него, чтобы тот оказывал влияние на грузинское общество и политику в интересах России.