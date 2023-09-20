Блинкен считает, что республиканцы в Конгрессе настроены на поддержку Киева

Газета The Hill ранее сообщила, что республиканцы в Палате представителей Конгресса США выражают все больше сомнений в необходимости одобрения запроса американской администрации на выделение дополнительных финансов на военную помощь Украине

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Республиканцы в Конгрессе США по-прежнему поддерживают оказание помощи Украине, полагает американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"У меня была возможность поговорить с лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом, с такими людьми, как Майкл Маккол, который возглавляет комитет по иностранным делам Палаты представителей, - сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства в интервью журналистам телеканала ABC. - Поддержка остается прочной. И, я думаю, теперь у президента [Украины Владимира] Зеленского есть возможность напомнить в Вашингтоне людям, что на кону". Стенограмму интервью опубликовала пресс-служба Госдепартамента.

Встреча президента США Джо Байдена и Зеленского в Вашингтоне запланирована на 21 сентября.

Как сообщила на прошлой неделе американская газета The Hill, республиканцы в Палате представителей Конгресса США выражают все больше сомнений в необходимости одобрения запроса американской администрации на выделение дополнительных финансов на военную помощь Украине.

Вашингтонская администрация 10 августа запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву и $8,5 млрд на содействие Украине и некоторым другим странам в сфере экономики и безопасности. Член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) обращала внимание на то, что власти выделяют огромные средства на военную помощь Украине, забывая, что поддержка требуется штату Гавайи, который серьезно пострадал от пожаров.