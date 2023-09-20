Президент Кипра призвал Эрдогана придерживаться резолюций ООН в решении проблемы острова

Никос Христодулидис считает, что иной альтернативы нет

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану следует придерживаться положений резолюций Совета Безопасности ООН при решении кипрского вопроса, так как иной альтернативы нет. Об этом заявил президент Республики Кипр Никос Христодулидис, выступая на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Я хочу воспользоваться этой возможностью и направить личное послание президенту [Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану. Нет и никогда не будет другой основы для урегулирования кипрского вопроса, кроме той, которая продиктована резолюциями Совета Безопасности ООН", - подчеркнул Христодулидис. По его словам, нынешний статус-кво "не может быть будущим Кипра".

Во вторник Эрдоган на сессии ГА ООН призвал признать Турецкую республику Северного Кипра (ТРСК) и установить с ней дипломатические отношения.

Усилия нынешнего руководства Республики Кипр направлены на то, чтобы попытаться возобновить прерванные в 2017 году переговоры под эгидой ООН между греками-киприотами и турками-киприотами. Инициативы президента Христодулидиса предполагают более активную вовлеченность ЕС в решение проблемы. В Никосии поясняют, что Евросоюз не будет подменять собой ООН. По мнению президента непризнанной ТРСК Эрсина Татара, переговорный процесс может возобновиться только при подтверждении равного суверенитета и равноправного международного статуса республики.

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована ТРСК, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать проблему пока не привели к результату.