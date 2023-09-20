Пентагон заявил о готовности работать в условиях возможного шатдауна

Как отметила первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, в ведомстве сделают все необходимое для обеспечения безопасности страны

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Американские военные готовы работать в условиях возможной вынужденной приостановки работы правительства США (шатдаун), обусловленной невозможностью согласовать и принять бюджет на новый финансовый год (начинается 1 октября). Об этом заявила на брифинге первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

"Что касается шатдауна. Минобороны, к сожалению, уже научилось работать в краткосрочной перспективе в условиях шатдауна. Мы [в таких ситуациях] просим наших военнослужащих работать без зарплаты, - сказала Хикс. - Мы сделаем все необходимое для обеспечения безопасности Америки". По ее словам, оборонные ведомства Китая и России не прекращают свою деятельность, поэтому Пентагону "необходимо предотвратить любые последствия, которые может иметь шатдаун".

Ранее Белый дом обратился к членам Конгресса США с просьбой принять инициативу о краткосрочном продлении финансирования правительства, чтобы избежать возможной приостановки работы федеральных ведомств. Как заявила в конце августа директор Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, инициатива предоставит законодателям время, чтобы достичь компромисса по бюджетным вопросам. Резолюция, сроки действия которой Белый дом не указывает, также позволит сохранить большую часть расходов на прежнем уровне на время консультаций в Конгрессе.

Если Белому дому не удастся договориться с республиканцами в Конгрессе по бюджету на новый финансовый год, то произойдет вынужденная приостановка деятельности правительства США.