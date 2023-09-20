Макрон решил подарить Карлу III золотую медаль и книгу Ромена Гари

Как уточнили в администрации французского лидера, эти подарки призваны отметить "давнее сотрудничество между президентом республики и королем Карлом в области биоразнообразия"

ПАРИЖ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен вручить королю Великобритании Карлу III, который прибыл с первым официальным визитом в республику, золотую медаль и оригинальное издание книги французского писателя Ромена Гари "Корни неба" (Racines du ciel). Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Как уточнили в администрации французского лидера, эти подарки призваны отметить "давнее сотрудничество между президентом республики и королем Карлом в области биоразнообразия". Агентство напоминает, что в 2021 году Карл III и Макрон председательствовали на встрече, посвященной проекту Африканского союза "Великая зеленая стена" в рамках климатического саммита COP26 в Глазго.

События книги "Корни неба" разворачиваются в Африке и главная тема произведения - защита природы и в частности африканских слонов, отметили в Елисейском дврце. Также было отмечено, что Гари (настоящее имя - Роман Кацев) также имеет связи с Великобританией: в начале 1943 года он вступил в ряды Свободных французских сил в Северной Африке, затем отправился в Соединенное Королевство в эскадрилью "Лотарингия". В 1955 году он вернулся в Великобританию в качестве дипломата.

Золотая медаль имеет на аверсе изображение Карла в форме Королевского военно-морского флота. На реверсе изображен Хайгроув Хаус, личная резиденция короля, уточняет агентство.

Карл со своей стороны тоже привез французскому лидеру книгу: произведение французского писателя Вольтера "Философские письма" (1734 год), также известное как "Английские письма". Она считается одним из одно из величайших и наиболее влиятельных произведений европейского Просвещения и последующего периода. Примечательно, что во Франции данная книга долгое время была запрещена, поскольку, по мнению французских политиков того времени, она являлась инструментом британского влияния на французское общество.

Первый визит

Король Великобритании Карл III впервые посетил Францию после коронации. Его визит продлится с 20 по 22 сентября. Официальная программа началась с памятной церемонии у могилы Неизвестному солдату под Триумфальной аркой, откуда по Елисейским полям монарх вместе с президентом в одном автомобиле проследовал в Елисейский дворец. После непродолжительных переговоров они пешком отправились из Елисейского дворца в здание посольства Великобритании, пообщавшись по пути с посетителями кафе напротив.

Программу первого дня завершит ужин, который Макрон и его супруга дадут в честь британской королевской четы в исторической резиденции французских королей в Версальском дворце. В четверг он выступит перед французскими парламентариями в Сенате (верхняя палата). Ожидается, что часть своей речи он произнесет по-французски. Карл III и Макрон ознакомятся, кроме того, с ходом работ по восстановлению собора Нотр-Дам, частично разрушенного пожаром в апреле 2019 года. Главы государств также примут участие в заключительной части симпозиума по климату и биоразнообразию, которую деловые круги проведут в Музее естественной истории.

В пятницу гостей будут принимать в столице французского виноделия - Бордо. Там они встретятся со спасателями, участвовавшими в борьбе с пожарами на юге Франции. Кроме того, Карл III и Камилла проведут встречу с британскими и французскими военнослужащими и обсудят пути углубления оборонного сотрудничества между Лондоном и Парижем, а также пообщаются с представителями бизнеса в Бордо. Заключительным пунктом программы станет посещение экологического виноградника в Мартийаке.