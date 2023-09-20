Мирзиёев и Гутерриш договорились разработать дорожную карту партнерства Узбекистана и ООН

По информации пресс-службы президента страны, в ходе встречи стороны рассмотрели перспективы дальнейшего расширения сотрудничества

ТАШКЕНТ 20 сентября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и генсек ООН Антониу Гутерриш провели встречу в Нью-Йорке и договорились разработать дорожную карту по приоритетным направлениям партнерства между Узбекистаном и Организацией Объединенных Наций. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

По ее информации, в ходе встречи стороны рассмотрели перспективы дальнейшего расширения сотрудничества Узбекистана с ООН, прежде всего по реализации национальных задач и целей в области устойчивого развития.

"По итогам переговоров достигнута договоренность о разработке дорожной карты по приоритетным направлениям углубления полномасштабного партнерства между Узбекистаном и ООН", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в последние годы между Узбекистаном и ООН достигнут беспрецедентно высокий уровень сотрудничества, успешно реализуется порядка 140 совместных программ и проектов. По инициативе узбекской стороны принято шесть резолюций Генассамблеи ООН, действует Трастовый фонд для социальной поддержки населения региона Приаралья.

Сообщается также, что Гутерриш высоко оценил выступление Мирзиёева на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в которой тот озвучил предложения и инициативы по решению актуальных глобальных и региональных проблем.

"Генсек особо отметил масштабность целей и задач новой стратегии реформ "Узбекистан-2030", ее полную созвучность целям устойчивого развития. Выразил готовность ООН и всех ее институтов в содействии практической реализации этого программного документа", - добавили в пресс-службе.