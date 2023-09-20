СМИ: США использовали тему Украины на Генассамблее ООН в своих целях

Китайская газета Global Times считает, что глава Белого дома Джо Байден "в очередной раз превратил ГА ООН в площадку для рекламы лидерства США"

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Вашингтон использовал тему украинского кризиса на 78-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке, исходя из собственных эгоистических интересов. Такое мнение выразила китайская газета Global Times, комментируя выступление президента США Джо Байдена на сессии.

Во вторник Байден выступил с трибуны 78-й сессии ГА ООН. Часть выступления он посвятил теме украинского конфликта и продолжению поддержки Киева Вашингтоном и его союзниками.

Глава Белого дома "в очередной раз превратил ГА ООН в площадку для рекламы лидерства США", считает издание. "Он сделал украинский кризис центром внимания встречи, чтобы укрепить альянс небольших клик, ориентированных на США, и использовал кризис как оружие для нападения на другие страны", - пишет Global Times, ссылаясь на мнение китайских экспертов.

"Попытка США использовать столь ценную платформу для того, чтобы сеять разногласия и подрывать солидарности, может вызвать недовольство стран глобального Юга", - сказал газете профессор-американист Китайского университета международных отношений Ли Хайдун. По его словам, "хотя украинский кризис - это неотложный вопрос, который ждет своего решения, он по-прежнему не является главным приоритетом для большинства развивающихся стран, которые рассчитывают на то, что ГА ООН поможет им решить дилеммы развития".

Научный сотрудник Академии общественных наук Китая, американист Люй Сян назвал речь Байдена "пустой". "Единственные аплодисменты, которые он получил, были, когда он говорил о мобилизации союзников для защиты Украины… Возможно, это единственное, чем он гордится. Однако это также показало, что США мало интересуются делами глобального Юга", - сказал он изданию.