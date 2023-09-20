Франция выразила обеспокоенность сообщениями об исходе населения из Нагорного Карабаха

Париж призвал Баку уважать культуру и историю региона, заявила французский министр по делам Европы и иностранных дел Катрин Колонна

ПАРИЖ, 20 сентября. /ТАСС/. Франция обеспокоена сообщениями об "исходе" населения из Нагорного Карабаха, призывает Баку уважать его культуру и историю. Об этом заявила министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна на пресс-конференции перед началом заседания Совета Безопасности ООН.

"Вызывает крайнюю обеспокоенность полученная нами информация о возможном исходе населения [из Нагорного Карабаха]", - заявила она. "Похоже, что было установлено перемирие, мы намерены наблюдать за тем, как оно соблюдается", - добавила министр.

Колонна подчеркнула, что Париж считает Баку "ответственным за судьбу жителей" этого региона, и напомнила о приверженности Парижа урегулированию кризиса путем переговоров. По ее словам, Франция выступает за решение, "которое бы гарантировало населению Карабаха право жить в мире, с уважением его истории и культуры". "Конечно, эта гарантия не должна перейти в диктат", - добавила она.

Глава французской дипломатии выразила обеспокоенность "относительно ложной риторики, которая может быть использована для втягивания Армении в трагические события". Она не уточнила, о каких именно заявлениях идет речь, сказав лишь, что Париж "сохраняет бдительность в отношении любых попыток использования нынешних событий в качестве предлога для нарушения территориальной целостности Армении".