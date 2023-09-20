Зеленский предложил предоставить ГА ООН право преодолевать вето постоянных членов Совбеза

Президент Украины представил свое видение реформы всемирной организации

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский представил в ООН свое видение реформы всемирной организации и предложил предоставить Генеральной Ассамблее право преодолевать вето постоянных членов Совета Безопасности.

"Генеральной Ассамблее ООН надо дать реальную возможность преодолевать вето", - заявил Зеленский, выступая на заседании Совбеза организации.

По его мнению, вето должно преодолеваться двумя третями голосов стран, представленных на Генассамблее ООН. "И такая резолюция Генеральной Ассамблеи должна быть обязательной для исполнения всеми государствами-членами", - полагает он.

Зеленский выступал на украинском языке, который не является официальным языком ООН.