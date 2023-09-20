Президент Румынии заявил, что страна претендует на должность в Международном суде ООН

По информации G4Media, речь идет о кандидатуре бывшего министра иностранных дел государства Богдана Ауреску

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Румыния претендует на должность в Международном суде ООН и обращается к международному сообществу за поддержкой. Об этом заявил ее президент Клаус Йоханнис, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

"Полное уважение и продвижение международного права остается в центре румынской внешней политики, - сказал он. - Например, Румыния выступает за расширение признания государствами юрисдикции Международного суда ООН. И мы рассчитываем на вашу поддержку румынской солидной кандидатуры в Мировой суд", - заявил Йоханнис в своем выступлении.

Как уточняет румынский портал G4Media, речь идет о кандидатуре бывшего министра иностранных дел Богдана Ауреску, который ныне занимает должность советника президента. Ауреску, по информации портала, претендует на один из пяти постов членов Международного суда ООН, которые освобождаются в 2024 году.

Йоханнис также выступил за расширение Совета Безопасности ООН, в который мог бы включить "представителей африканской группы, различных небольших развивающихся островных государств и даже самой маленькой региональной группы - восточноевропейской".