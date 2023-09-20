Зеленский покинул зал СБ ООН, не дождавшись Лаврова

Во время выступления президента Украины в зале находилась российская делегация во главе с постоянным представителем РФ Василием Небензей

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский покинул зал заседаний Совета Безопасности ООН, где проходит встреча по Украине, не дождавшись выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Таким образом, Зеленский и Лавров не окажутся одновременно в одном зале, как ожидали некоторые СМИ.

Во время выступления президента Украины в СБ ООН в зале находилась российская делегация во главе с постоянным представителем РФ Василием Небензей. Зеленский выступал вторым, Лавров, как планируется, будет выступать12-м.

Небензя, взявший слово перед началом мероприятия, назвал заседание СБ ООН с участием президента Украины спектаклем. Он также добавил, что порядок работы Совбеза нарушается в угоду одной делегации, когда выступление Зеленского ставится перед выступлениями лидеров стран - членов совета.