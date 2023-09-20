Блинкен считает достижимой нормализацию связей Саудовской Аравии и Израиля

Госсекретарь США отметил, что это стало бы "поворотным событием"

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. США считают нормализацию связей между Саудовской Аравией и Израилем трудной, но выполнимой задачей. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью журналистам канала ABC, его стенограмму опубликовала пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

"Что касается возможной нормализации между Саудовской Аравией и Израилем, это стало бы поворотным событием", - отметил Блинкен. Как он полагает, это, в частности, "оказало бы мощное влияние по стабилизации и интеграции в регионе". "Достичь этого трудно", - констатировал госсекретарь США. По его словам, "есть то, к чему стремится саудовская сторона, то, к чему стремится израильская сторона", свои цели есть у Вашингтона. Как констатировал Блинкен, это делает достижение позитивного результата трудной задачей. "Но мы считаем, что выгода будет того стоить, если нам удастся достичь этого", - добавил он.

"Думаю, что все, кто участвует в этом, осознают потенциальную выгоду, понимают, в какой степени революционный характер это имело бы, но дьявол всегда кроется в деталях", - подчеркнул Блинкен. "Сможем ли мы достичь этого? Это предстоит выяснить. Это трудно", - добавил он.

Блинкен не стал комментировать сообщения относительно возможных договоренностей между США и Саудовской Аравией в сфере обороны в качестве одной из условий для нормализации отношений королевства с Израилем. Как сообщила ранее газета The New York Times, Вашингтон и Эр-Рияд обсуждают такой договор.