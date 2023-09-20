Нетаньяху заявил Байдену, что верит в способность США помирить Израиль с саудовцами

Израильский премьер-министр отметил, что возможная нормализация отношений двух стран "позволит приблизить завершение арабо-израильского конфликта, добиться примирения между исламским миром и еврейским государством и продвинуться к подлинному миру между израильтянами и палестинцами"

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил на встрече с президентом США Джо Байденом надежду на то, что посредничество Вашингтона позволит достичь нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Их встреча состоялась на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Я уверен, что под вашим руководством, господин президент, мы сможем достичь исторического мира между Израилем и Саудовской Аравией", - сказал Нетаньяху в открытой части встречи с Байденом. Видеозапись его выступления распространила пресс-служба израильского правительства.

По мнению Нетаньяху, возможная нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией "позволит приблизить завершение арабо-израильского конфликта, добиться примирения между исламским миром и еврейским государством и продвинуться к подлинному миру между израильтянами и палестинцами". "Это достижимо. Я уверен, что вместе мы можем сотворить историю и создать лучшее будущее для региона, и не только", - добавил он.

Нормализация отношений Израиля с соседями

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. На Западе трехсторонняя сделка получила название "Авраамовы соглашения". Впоследствии о нормализации отношений с еврейским государством объявили Судан и Марокко. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у Израиля из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

29 декабря 2022 года в Израиле было приведено к присяге новое правительство, которое возглавил Нетаньяху. На состоявшемся в тот же день первом заседании нового кабинета он сообщил, что одной из главных задач его правительства станет "резкое расширение круга мира" между Израилем и арабскими государствами. Израильский президент Ицхак Герцог заявил в июле, выступая на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США, что его страна открыта для диалога со всеми государствами и особенно рассчитывает в перспективе прийти к нормализации отношений с Саудовской Аравией.

В августе газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники из числа американских чиновников, что Вашингтон и Эр-Рияд согласовали в общих чертах условия сделки по нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. По информации издания, договоренности предполагают признание Саудовской Аравией Государства Израиль в обмен на уступки по отношению к палестинцам, гарантии безопасности со стороны США и помощь в сфере мирного атома. Источники газеты считают, что детали возможного соглашения будут согласованы в ближайшие 9-12 месяцев.