У дипмиссий США в Израиле проходят протесты во время встречи Нетаньяху и Байдена в ООН

Противники правительства во главе с Биньямином Нетаньяху требуют отозвать судебную реформу

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сентября. /ТАСС/. Противники правительства во главе с Биньямином Нетаньяху организовали акции протеста возле зданий дипломатических учреждений США в Израиле. Демонстрации проводятся одновременно со встречей Нетаньяху с президентом США Джо Байденом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По информации газеты The Times of Israel, демонстранты вышли выразить протест против политики Нетаньяху и его правительства к главному зданию посольства США в Иерусалиме, а также к его консульскому отделению в Тель-Авиве, где американское посольство располагалось до 2018 года.

Протестующие размахивают флагами Израиля и держат транспаранты с лозунгом "Нет диктатуре". Их основное требование - отозвать судебную реформу, которую правительство Нетаньяху проводит в Израиле с начала года. Эта реформа, план которой был представлен в январе, послужила поводом для массовых антиправительственных акций протеста, которые сопровождают каждый зарубежный визит премьер-министра.