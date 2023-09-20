На Украине предъявили обвинение сотрудникам военкомата, силой удерживавшим мужчину

Государственное обвинение требует арестовать подозреваемых без права внесения залога

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Госбюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение двум сотрудникам военкомата города Самбор Львовской области, которые насильно удерживали, избивали и морили голодом мужчину принуждая его пройти военно-врачебную комиссию.

"Работники ГБР предъявили обвинение заместителю начальника одного из отделов Самборского районного территориального центра комплектования и соцподдержки (так на Украине называют военкоматы - прим. ТАСС), а также военнослужащему - водителю этого отдела", - говорится в сообщении в Telegram-канале бюро.

Государственное обвинение требует арестовать подозреваемых без права внесения залога.

19 сентября в украинских СМИ распространилось видео, на котором сотрудники военкомата жестоко избивают мужчину, угрожая расправой. Они наносили удары по голове и телу мужчины, угрожали оружием. Украинское издание "Страна" также разместило два видеообращения избитого мужчины. На одном он сообщает свое имя, год рождения, говорит, что он из Харькова, и обращается с просьбой о помощи. Он указал, что его уже шестые сутки удерживают в военкомате. На другом видео мужчина, уже истекая кровью, шепотом сообщает, что его избили, и просит его спасти.

С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в государственных учреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, многие мужчины месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. 23 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом активизировать мобилизационные мероприятия.