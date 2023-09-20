Бербок призвала Россию и Азербайджан обеспечить безопасность в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел Германии заявила, что решение этого конфликта "может быть только дипломатическим", именно к этому активно стремятся Евросоюз и правительство ФРГ

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Россию и Азербайджан обеспечить безопасность людей в Нагорном Карабахе.

"Азербайджан и Россия, в частности, должны обеспечить безопасность людей в их собственных домах", - заявила Бербок в кулуарах недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке. Решение, по ее словам, "может быть только дипломатическим", именно к этому активно стремятся Евросоюз и правительство ФРГ, в том числе на полях ГА ООН. "Мирное решение этого конфликта будет только в том случае, если военные действия прошлого и нынешнего будут немедленно прекращены", - подчеркнула глава внешнеполитического ведомства Германии.

Во вторник произошло очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали действия Азербайджана "широкомасштабной агрессией". Жители Еревана вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в произошедшем.

Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке с 12:00 мск антитеррористических мероприятий в Карабахе. В администрации президента Азербайджана сообщили, что в четверг в азербайджанском городе Евлах состоится встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции.