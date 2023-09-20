Зеленский вновь представил в ООН свою "формулу мира", игнорирующую интересы России

Президент Украины повторил тезисы о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Киеву контроля в "исключительной экономической зоне" в Черном и Азовском морях

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский повторил на заседании СБ ООН свою так называемую формулу мира по урегулированию с Россией, не учитывающую позицию Москвы

Он вновь повторил тезисы о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Черном и Азовском морях. При этом он назвал эти пункты условием лишь для прекращения боевых действий.

Зеленский выступал на украинском языке, который не является официальным языком ООН.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.