Президент Южной Осетии вручил орден Дружбы командиру казачьей бригады "Днепр"

Алан Гаглоев отметил мужество и отвагу, проявленные в ходе операции по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года, Андрея Жидкова

ЦХИНВАЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев наградил орденом Дружбы командира казачьей бригады "Днепр" Добровольческого штурмового корпуса Андрея Жидкова. Как сообщила пресс-служба президента закавказской республики, высокая награда вручена Андрею Жидкову за мужество и отвагу, проявленные в ходе операции по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года.

Гаглоев поприветствовал Жидкова и поблагодарил за личное участие по отстаиванию независимости Южной Осетии в 2008 году. "Сегодняшний день стал историческим шагом на пути становления нашего государства. Встав на путь собственной государственности, народ Южной Осетии справился со всеми трудностями и при всемерной поддержке Российской Федерации добился признания независимости. Мы помним и чтим наших защитников", - цитирует пресс-служба президента.

В свою очередь Жидков поблагодарил президента за высокую награду и отметил, что между народами России и Южной Осетии исторически сложились теплые дружественные отношения. "В зоне специальной военной операции я возглавляю бригаду "Днепр", в ее составе есть выходцы из Южной Осетии, они плечом к плечу с нами отстаивают исторически сложенные ценности нашей общей Родины. Уверен, что победа будет за нами! Спасибо вам большое за внимание и поддержку", - приводятся слова Жидкова в сообщении.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии, соответствующие указы были подписаны Медведевым, который в то время был президентом Российской Федерации.