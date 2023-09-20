Зеленский предложил включить ФРГ в число постоянных членов СБ ООН

Президент Украины также считает необходимым присоединение к работе организации стран Азии, Африки, Латинской Америки и Тихоокеанского региона

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить число постоянных членов Совета Безопасности ООН, включив туда Германию, а также страны Азии, Африки, Латинской Америки и Тихоокеанского региона.

"Я приветствую предложения различных лидеров расширить представительство наций в Совете Безопасности. Круг постоянных членов Совета Безопасности должен отражать современность", - заявил Зеленский, выступая на заседании Совбеза организации.

"Африканский Союз должен быть здесь постоянно. Азия заслуживает более широкого постоянного представительства. Германия заслуживает места среди постоянных членов Совбеза. Латинская Америка должна быть здесь представлена - постоянно. И государства Тихого океана", - сказал Зеленский.

При этом он повторил свою идею о том, что надо временно приостанавливать участие в Совете Безопасности ООН стран, которые, по мнению украинской стороны, осуществляют агрессию в нарушение Устава ООН.

В начале заседания постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что порядок работы Совета Безопасности ООН нарушается в угоду одной делегации, когда выступление Зеленского ставится перед выступлениями лидеров стран - членов Совета. Небензя назвал заседание СБ ООН с участием украинского президента спектаклем. Зеленский выступал на украинском языке, который не является официальным языком ООН.

Постоянными членами Совета безопасности ООН с правом вето являются Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.