Президент Словакии отметила на сессии ГА ООН важность предотвращения конфликтов

Зузана Чапутова призвала участников Генеральной Ассамблеи всемирной организации сосредоточиться в том числе на борьбе с климатическими изменениями

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова, выступая на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвала ее участников сосредоточиться на реализации главных задач всемирной организации - восстановлении мира на планете и предотвращении военных конфликтов, а также на борьбе с климатическими изменениями.

"Генассамблея должна вернуться к начальной цели, ради которой создавалась ООН, - задаче восстановления мира. В прошлом году мы зафиксировали больше смертельных случаев в связи с [военными] конфликтами на планете, чем в любой год, начиная с 1994 года", - сказала она.

Президент Словакии выразила обеспокоенность усиливающимся процессом изменения климата. "В городах становится жарче, океаны окисляются, а засуха происходит даже зимой. Это результат происходящих климатических перемен", - сказала она. Европа "теплеет гораздо быстрее, чем любой другой континент", отметила президент. В этой связи Чапутова призвала мировое сообщество к эффективным действиям в борьбе с этими усиливающимися негативными проявлениями в природе.

"Мы делаем недостаточно. Нынешние темпы выбросов парниковых газов превышают рамки, установленные международными соглашениями", - отметила президент. Она сказала, что в Словакии 85% электроэнергии получают из возобновляемых и экологически чистых источников. "В предстоящие семь лет мы будем использовать 5% нашего ВВП для декарбонизации экономики и внедрения возобновляемых источников энергии", - проинформировала глава государства.